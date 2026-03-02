Meteoroloji uyardı: O bölgelere karla karışık yağmur geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu akşam 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatından 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.