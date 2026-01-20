Meteoroloji uyardı: O bölgelerde yer yer kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına; Marmara, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, bu gece 5 ila 7 yer yer 8 ; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın kuzeyli yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m, yarın 0,75 ila 1,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.