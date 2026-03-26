Meteoroloji uyardı: O bölgelerde, sel ve su baskınları yaşanabilir! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, gece saatlerine kadar 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ver yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.