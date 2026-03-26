Meteoroloji uyardı: O bölgelerde, sel ve su baskınları yaşanabilir! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı