Meteoroloji uyardı: O bölgelerde, kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde, kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor... Peki, ugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyderen hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri'nin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve güneydoğudan 4 ila 6, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6, Hatay'ın kıyı kesimleri 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer ye pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

