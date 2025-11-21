Meteoroloji uyardı: O bölgelerde, kuvvetli olması bekleniyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve güneydoğudan 4 ila 6, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6, Hatay'ın kıyı kesimleri 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer ye pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.