Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olacak? Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin kuzeyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi akşam saatlerine kadar 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu , Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi yağış anında orta.