Meteoroloji uyardı: O bölgeler buz kesecek! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi kuvvetli olmak üzere Güney Ege ile öğle saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere Orta ve Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, doğusu 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunun açıkları 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.