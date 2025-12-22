Meteoroloji uyardı: O bölgeler buz kesecek! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu