  Meteoroloji uyardı: O bölgeler buz kesecek! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgeler buz kesecek! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgeler buz kesecek! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde sağanak yağışın yanı sıra donma ve buzlanma görülecek... Peki bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; akşam saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi kuvvetli olmak üzere Güney Ege ile öğle saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere Orta ve Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, doğusu 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunun açıkları 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

