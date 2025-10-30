  1. Anasayfa
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O bölgelerde hava sıcaklığı yükseliyor, bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O bölgelerde hava sıcaklığı yükseliyor, bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O bölgelerde hava sıcaklığı yükseliyor... Peki bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bultulu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan, akşam güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 m ila 0,75 m, Görüş: İyi.

