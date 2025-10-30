Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O bölgelerde hava sıcaklığı yükseliyor, bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bultulu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan, akşam güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 m ila 0,75 m, Görüş: İyi.