Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.