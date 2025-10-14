  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Yurdumuzun bazı bölgeleri yazdan kalma günler yaşarken diğer bölgelerde sağanak yağış hakim olacak... Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerinde güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Peki bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr; Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT