Meteoroloji açıkladı: Yağışlar o bölgelerde etkili olacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.