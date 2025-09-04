  1. Anasayfa
  Meteoroloji 2 il için kuvvetli yağış uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 4 Eylül 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji 2 il için kuvvetli yağış uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 4 Eylül 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji 2 il için kuvvetli yağış uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 4 Eylül 2025 hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın parçalı bulutlu olacağı, samsun ve ordu çevrelerinin ise kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle sel ve su baskını olabileceği yönünde uyarılarda bulundu Tüm bu bilgiler doğrultusunda ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey kesimleri ve kıyıları, Kahraman maraş'ın batısı Osmaniya'nin kuzeyi ile Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

