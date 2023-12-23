Manchester City maçına Felipe Melo damga vurdu! Eski Galatasaraylıyı zor tuttular

Fluminense oyuncusu Felipe Melo ve Manchester City oyuncuları arasında gerilim! Melo Galatasaray günlerini hatırladı.

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Manchester City maçına Felipe Melo damga vurdu! Eski Galatasaraylıyı zor tuttular

İngiliz ekibi Manchester City, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Brezilya takımı Fluminense'yi 4-0 yenerek şampiyon oldu. 2023 yılında Maviler beş kupa kazandı. Karşılaşmanın ardından Jack Grealish'in tavırlarından rahatsız olan Fluminense oyuncusu Felipe Melo, İngiliz futbolcuyu itti. O sırada Kyle Walker araya girdi. Melo, Kyle Walker ile ilgili olarak maç sonundaki açıklamasıyla dikkat çekti.

Melo ve Marcelo'lu Flumınense Gümüş Madalyada Kaldı

Bordo-yeşilliler, kadrolarında Marcelo, Felipe Melo ve Ganso gibi önemli futbolcuların yer aldığı tarihinde ilk kez oynadıkları Kulüpler Dünya Kupası finalinde gümüş madalya kazandı.

Melo Maça Damga Vurdu

40 yaşındaki Melo, stoper olarak oynadığı maçın son düdüğü sonrası tavırlarından rahatsız olan Jack Grealish'i itti ve ardından Kyle Walker ile tartıştı. Diğer futbolcuların araya girmesiyle iki oyuncu ayrıldı.

Melo, karşılaşmanın ardından olayın meydana gelmesinin nedenini açıklarken, "Maç sonu benim ortalığı karıştırdığımı söyleyen aptallar vardı." Bugün, Grealish Fluminense'ye saygısızlık etti. Sahadaki futbolcu bunu kaldıramaz. Futbolcu olarak kulüplere saygı duymak zorundasın ama onu tribündeki bir taraftar yapar. Bunu yapmaya izin vermem. Dedi.

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