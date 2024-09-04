LPG'ye yeni zam geldi! LPG ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra döviz kurundaki yükselişin bir sonucu olarak arttı. Bu, LPG litre fiyatına 1,30 TL zam yapıldığını gösteriyor. Zamlar pompa fiyatlarına yansıdı ve fiyatlara yansıdı.
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İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin fiyatı: 43.19 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara Akaryakıt Fi̇yatları:
Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmi̇r Akaryakıt Fi̇yatları:
Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL