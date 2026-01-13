Kar, yağmur, buzlanma ve soğuk hava etkili olacak! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi, akşam geneli 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 m ila 4,0 m, batısı yer yer 4,5 m, Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.