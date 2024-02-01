İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayı toptan ve perakende fiyat değişimlerini açıkladı. 2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yıllık yüzde 76,17, aylık yüzde 6,72 oldu.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu

İTO verilerine göre; İstanbul’da Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 76,17, aylık yüzde 6,72 oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayı toptan ve perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı.

2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,48 olarak gerçekleşti.

Ocak 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 25, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 20,67, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,94, konut harcamalarında yüzde 7,58, gıda harcamalarında yüzde 5,51, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,49, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,81 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde -3,87 azalış izlendi.

İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu
Ocak 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,22, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,16, gıda maddeleri grubunda yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,12, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,90 artış izlenirken; madenler grubunda yüzde -4,52 azalış izlendi. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.

İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu

TRT 1'de yepyeni bir dizi! “Bir Sevdadır” dizisine görkemli galaTRT 1'de yepyeni bir dizi! “Bir Sevdadır” dizisine görkemli gala

Murat Kurum'dan İBB' ye gönderme! “Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış”Murat Kurum'dan İBB' ye gönderme! “Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış”

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldığını açıkladı!
Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
2024 yeni halka arz geliyor mu? İşte yılın ilk halka arzları hakkında önemli detay…
2024 yeni halka arz geliyor mu? İşte yılın ilk halka arzları hakkında önemli detay…
Son Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Flaş İddia: Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı, Çok sayıda polis ekibi olay yerinde!
Flaş İddia: Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı, Çok sayıda polis ekibi olay yerinde!
Hem hırsız hem de utanmazlar! Polisten kurtulmak için dükkanın ortasına tuvaletini yaptılar!
Hem hırsız hem de utanmazlar! Polisten kurtulmak için dükkanın ortasına tuvaletini yaptılar!
Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilk! Beşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalacak
Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilk! Beşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalacak
Sıcak Haber: Fed, 2024 senesinin ilk faiz kararı belli oldu…
Sıcak Haber: Fed, 2024 senesinin ilk faiz kararı belli oldu…
Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…
Ünlü ekonomist Eğilmez yazdı: “Orta sınıf yok oluyor”…
Çok Okunanlar
Hande Baladın'ı şok eden karar! Yüzüne kezzap atmak ile tehdit eden sapık için mahkeme kararını verdi
Hande Baladın'ı şok eden karar! Yüzüne kezzap atmak ile tehdit eden sapık için mahkeme kararını verdi
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı
İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı
Ev hanımlarına müjde! Torba yasasıyla erken emeklilik geliyor
Ev hanımlarına müjde! Torba yasasıyla erken emeklilik geliyor
BİM 31 Ocak 6 Şubat 2024 Aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Süt, Peynir, Yoğurt, Prinç, şampuan, çamaşır suyu, Parfüm,
BİM 31 Ocak 6 Şubat 2024 Aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Süt, Peynir, Yoğurt, Prinç, şampuan, çamaşır suyu, Parfüm,
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL