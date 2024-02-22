Halka arz yatırımcısı bayram ediyor: Yeni halka arz onayları geldi… SPK duyurdu!

2023 yılında 50’nin üzerinde şirket halka arz oldu. 12 aylık dönemde adeta kendi alanında bir yatırım oluşturdu. Aynı hız 2024 yılına da sıçradı. Her ne kadar Ocak ayı sakin geçse de Şubat ayında toplam 7 şirkete onay geldi.

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İLK ONAYLAR 6-7 ŞUBAT’TA BAŞLADI

2024 yılının ilk halka arz 6 ile 7 Şubat’ta onaylandı. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ilk onayı alan şirket oldu. Peşinde SPK’dan onaylar peş peşe geldi.

SON İKİ ONAY BU GECE GELDİ

Sermaye Piyasası Kurulu; Artemis Halı A.Ş. ve Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. şirketlerinin talebini onayladı. Her iki şirketin halka arz süreci başlıyor. Henüz şirketlerin lot detayı belli olmadı. Önümüzdeki günlerde kaç lot vereceği kesinleşmiş olacak.

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