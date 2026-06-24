İlaç stoklayıp yurtdışına sattılar! İstanbul'da eczacılara operasyon: 19 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle temin ettikleri kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon ilaçlarını stoklayarak yurt dışına kayıt dışı sattıkları öne sürülen 19 eczacı gözaltına alındı. Şüphelilerin ilaçları kuryeler ve kargo şirketleri aracılığıyla yurt dışına gönderdiği belirlendi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları stoklayıp yurt dışına kayıt dışı şekilde sattıkları iddia edilen 19 eczacı gözaltına alındı.

KRONİK HASTALIK İLAÇLARINI STOKLADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kişileri takibe aldı.Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, sahte reçeteler kullanarak ecza depoları ve ilaç firmalarından yüksek maliyetli ilaçlar temin ettiği belirlendi. Stoklanan ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ürünlerden oluştuğu tespit edildi.

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İLAÇLARI YURT DIŞINA GÖNDERDİLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettiği, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ile çeşitli kargo şirketleri üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdiği ortaya çıktı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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