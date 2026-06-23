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  3. CHP'den istifa haberi: Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini açıkladı!

CHP'den istifa haberi: Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini açıkladı!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa daha... CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'den istifa haberi: Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini açıkladı!
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CHP'den istifa haberi: Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini açıkladı!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa daha... CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'den istifa haberi: Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa daha... CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

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