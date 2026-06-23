CHP'den istifa haberi: Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini açıkladı!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa daha... CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa daha... CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Kırıkkale'den son dakika haberi: Mühimmat deposu patlamasında 2 şehit var!

Selahattin Demirtaş'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Ziyareti reddetti!