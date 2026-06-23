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Kırıkkale'den son dakika haberi: Mühimmat deposu patlamasında 2 şehit var!

Kırıkkale’de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale'den son dakika haberi: Mühimmat deposu patlamasında 2 şehit var!
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Kırıkkale'den son dakika haberi: Mühimmat deposu patlamasında 2 şehit var!

Kırıkkale’de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'den son dakika haberi: Mühimmat deposu patlamasında 2 şehit var!

2 ŞEHİDİMİZ VAR

3,5 inç roket mühimmatının infilak ettiği patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisindeki imha sahasında, gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personelin vefat ettiği belirtildi.

Kırıkkale'den son dakika haberi: Mühimmat deposu patlamasında 2 şehit var!

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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