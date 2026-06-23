CHP'den kongre kararı açıklandı: Müslim Sarı tarih verdi!

CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kurultay süreci ile ilgili açıklamada bulundu. Sarı, "Eylül ayında başlayarak olağan kongre sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslim Sarı, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Kongre ve kurultay süreçleriyle ilgili değerlendirmelerimiz de oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi.

Biz de bu imzalarla ilgili, kurultay yapılmasına ilişkin imzaların şekil şartları ve içeriği konusunda değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik. Elimizde bulunan 820 imzanın değerlendirmesi hala devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacak.

"OLAĞAN KONGRE TAKVİMİ İÇİN KOMİSYONUMUZU OLUŞTURDUK"

Bununla ilgili hem MYK'mızda hem de Parti Meclisimizde karar almıştık. Olağan kongre takviminin açıklanmasına ilişkin bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Geçen hafta bu komisyonumuzu oluşturduk.

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Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Adnan Demirci, Sayın Nevaf Bilek, Sayın Hasan Efe Uyar ve Sayın Deniz Demir'den oluşan 6 kişilik bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon Olağan Kurultay Hazırlık Komisyonu olarak görev yapacaktı. Komisyon toplantılarını gerçekleştirdi ve çalışmalarını sürdürüyor.

"OLAĞAN KONGRE TAKVİMİNİN EYLÜL'DE BAŞLAMASINA KARAR VERDİK"

Arkadaşlarımız bir kongre ve kurultay takvimi hazırlığı üzerinde çalışıyor. Bugün aldığımız kararlarla birlikte Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.

Yaz aylarındaki tatil dönemi de dikkate alınarak olağan kongre takviminin Eylül ayının başında başlamasına karar verdik. Takvimin ayrıntılarını, yani ilçe ve il kongrelerinin tarihlerini önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.

"ANTALYA VE KAYSERİ İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI"

Bunun dışında aldığımız bazı kararlar da var. İki ilimizle ilgili örgütlerimize yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Yurt dışı örgütlerimize ilişkin de bir değerlendirme gerçekleştirildi. Yurt dışı örgütlerimizin içinde bulunduğu durum, genel bir yeniden yapılanma süreci çerçevesinde ele alındı ve bu kapsamda alınacak kararlara ilişkin çerçeve bir görüşme yapıldı. Türkiye'deki iki ilimizle ilgili de iki karar alındı.

Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun feshedilmesine karar verdik. Mevcut il başkanının yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızı il başkanı olarak görevlendirdik. Kendisi önceki dönemlerde Kayseri'de ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştu. Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun feshedilmesinin yanı sıra disipline sevk işlemi de söz konusu.

Antalya ilimizde ise yalnızca örgüt feshi kararı aldık. Orada herhangi bir disiplin uygulaması bulunmuyor. Antalya İl Yönetimi'ni görevden aldık. Yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atadık. Önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımız kendi il yönetimlerine ilişkin çalışmalarını tamamlayıp bize sunacaklar."

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