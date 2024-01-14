Halil Umut Meler yeniden sahalarda! Son hali herkesi şaşırttı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İstanbulspor-Konyaspor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında meydana gelen olaydan 34 gün sonra göreve döndü.

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Halil Umut Meler yeniden sahalarda! Son hali herkesi şaşırttı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor Konyaspor ile karşılaştı ve müsabakada Halil Umut Meler hakemlik yaptı. Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık'ta oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Meler, bu olaydan 34 gün sonra düdük çaldı.

Yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile ısınmaya çıktığı sırada Halil Umut Meler taraftarlar tarafından sevgi gösterisinde bulundu. Meler de taraftarıyla fotoğraf çekti.

Halil Umut Meler’a Çiçek Takdim Edildi

Seremoni bittikten sonra İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve her iki takımın kaptanı Halil Umut Meler çiçek takdim etti.

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