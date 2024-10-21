Genç kız sosyal medya hesabından devletten yardım istemişti! Verdiği ifadede bambaşka bir durum ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından cinsel istismar, alıkonulma, şantaj ve tehdit edildiğini belirterek devletten yardım çağrısında bulunarak dikkatleri üzerine çeken ve gündem olan ve koruma altına alınan genç kızın emniyetteki ifadesi herkesi şok ederek işin gerçek yüzü ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE DEVLET HAREKETE GEÇMİŞTİ

osyal medya üzerinden yaptığı yayınla yardım isteyen üniversite öğrencisi F.A.'nın (19) Karabük'te olduğu tespit edilmiş, genç kızın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğu belirlenmesi üzerine kendisi ile iletişime geçilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Adli Görüşme Odasında (AGO)’ psikolog eşliğinde ifadesine başvurulmuştu.

İLGİLİLERİN DİKKATİNİ ÇEKMEK AMACIYLA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Genç kızın savcılıkta verdiği ifadesinde, iradesinin fesada uğratılmak suretiyle bir kısım kişilerin dolandırılmasına istemeden aracılık yaptırıldığını ve bu işlem karşılığında bir miktar para aldığını, bu olaydan dolayı sosyal medya üzerinden zikrettiği kişilerden şikayetçi olduğunu, ancak diğer suçlamaların cinsel istismar, alıkonulma, şantaj ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Genç kızın ifadesinde, uğradığı mağduriyetin boyutunu anlatabilmek için ilgililerin dikkatini çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını belirttiği öğrenildi.

Haberin Devamı

GENÇ KIZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan F.A. hakkında "gerçeğe aykırı bilgiyi kamuoyu ile paylaşması nedeniyle iftira ve suç uydurma" suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak olayın aydınlatılması için ifadede adı geçen kişilerle ilgi olarak ayrı bir tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ordu Üniversitesi'nde okuyan F.K. isimli genç kız, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, cinsel saldırıya uğradığını, şantaja uğrayıp tehdit edildiğini ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını söylemiş ve yetkililerden yardım istemişti.



Söz konusu paylaşımın hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 yaşındaki kadının koruma altına alındığını ve iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin titizlikte yürütüldüğünü belirtmişti.