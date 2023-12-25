Fenerbahçeli minik taraftar ve Icardi arasındaki ilişki içinizi ısıtacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşması sırasında gerçekten strese girdik. Maçtan önceki 90 dakika boyunca sürekli faul düdükleriyle duran dev derbinin en iyi anları vardı. Seremoniye katılan küçük bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraylı Mauro Icardi'ye sarılarak gözlerimizi yaşarttı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Karşılaşmanın hemen öncesinde, hepimizin yüreğini eritecek görüntüler ortaya çıktı.

Icardi, Fenerbahçeli küçük bir taraftarın yardımıyla ilk olarak "çak bi' beşlik" yaptı. Daha sonra Icardi'ye sarılarak soyunma odasına gitti. Derbinin en tatlı anlarından biri oldu.