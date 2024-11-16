Borsada kritik hafta geride kaldı! En çok kazandıran hisseler belli oldu Geçtiğimiz iki hafta boyunca Borsa İstanbul, yatırımcısına haftalık olarak en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Bu hafta Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.