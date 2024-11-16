Borsada kritik hafta geride kaldı! En çok kazandıran hisseler belli oldu
Geçtiğimiz iki hafta boyunca Borsa İstanbul, yatırımcısına haftalık olarak en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Bu hafta Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Haftayı BIST 100 endeksi %3,37 yükselişle 9.184,82 puandan tamamladı. Hafta boyunca, endeks 8.566,62'den 9.195,83'e yükseldi.Bu süre zarfında Borsa İstanbul Mali Endeksi %2,21 artarak 10.273,31 puan, Hizmetler Endeksi %4,80 artarak 9.197,88 puan, Sanayi Endeksi %2,16 artarak 12.387,20 puan ve Teknoloji Endeksi %0,48 düşüşle 13.090,86 puan oldu.
EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER BELLİ OLDU
Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında Kontrolmatik Teknoloji en yüksek yüzde 17,50 ile yükseldi.
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Kontrolmatik Teknoloji, %12,82 ile Astor Enerji ve %11,30 ile Çelebi Hava Servisi ile ikinci sırada yer aldı.
Söz konusu hisseler arasında Reeder Teknoloji'nin %32,84 değer kaybı, Agrotech Teknoloji'nin %17,36 değer kaybı ve Batıçim Batı Anadolu Çimento'nun %14,21 değer kaybı kaydedildi.