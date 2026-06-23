Silivri'de otluk alanda yangın çıktı: Müdahaleye gelen İtfaiye aracı devrildi!

Silivri’de arpa tarlasında çıkan yangına müdahale için giden itfaiye aracı, E5 kara yolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde kazaya karıştı. Kazada itfaiye aracı devrilirken olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul’un Silivri ilçesi Küçük Kılıçlı Mahallesi Darvadi Sokak’ta otluk alanda çıkan yangın, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul’un Silivri ilçesi Küçük Kılıçlı Mahallesi Darvadi Sokak üzerinde bulunan geniş otluk alanda meydana gelen yangın, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin etkili çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, yangının ekipler tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Yangının çevredeki yerleşim yerlerine veya yapılara sıçramadan kontrol altına alındığı ifade edilirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi, yangının büyümesini önleyerek bölgede olası bir tehlikenin önüne geçti.

Yetkililer, vatandaşları otluk ve ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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