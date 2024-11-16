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Ekmeğe zam geldi! O şehirde ekmek fiyatı değişti

Bir ilimizde 200 gramlık ekmek daha 8 liraya satılıyor. Tüketici isyan etti fırıncılar ise zammı az buldu.

Ekmeğe zam geldi! O şehirde ekmek fiyatı değişti
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Iğdır'da 200 gram ekmek fiyatına yüzde on iki oranında bir TL zam geldi.

8 liraya satılan ekmeğin fiyatı 9 liraya yükseltilirken fırıncılar zammı yetersiz buldu, ancak tüketiciler buna tepki gösterdi.

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Fiyatlardaki artışı eleştiren bir kişi, "Çiftçinin bir ürününe 1 lira fark verildi mi?" diye sordu. verilmemiştir. Bu yanlış. İnsanları mağdur ettiler. Ekmek 9 liraya yükseldi. Günlük olarak en az altı tane alıyorum. Bu mümkün değildir! Her şeyin bir hakları vardır ve kuralları vardır. Bir ekmek 9 liraydı.

Bir fırıncı, "Ekmeğin fiyatı 9 lira oldu ama bu bize yetmiyor" dedi. Bu fiyat yeterli değil. Zarar ediyoruz, göreceğiz ne olur. Her şey zamlandı. Eskiden yalnızca on kuruş zam yapılsaydı büyük bir şok yaşanırdı. Ses yok, 2-3 lira zam geliyor dedi.

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