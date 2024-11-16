Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Bu kez indirim geliyor
Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında indirim uygulanacak. Motor fiyatında ise bir değişiklik olmayacak.
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Akaryakıt sektörü kaynakları, pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 62 kuruş indirim uygulanacağını bildirdi.
Motorin fiyatında ise bir değişiklik olmayacak. İndirimle birlikte benzinin fiyatı İstanbul'da 42,27 TL, Ankara'da 42,67 TL ve İzmir'de 43,13 TL olacak.
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Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 42,87 TL, Ankara'da 43,40 TL ve İzmir'de 43,91 TL.
Bayiler, ilçeler ve iller arasında fiyatlar değişebilir.
Ekonomi