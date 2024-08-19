Bakan Yumaklı'dan önemli açıklama: Urla ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altında!

Muğla Ula ve Yatağan'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı, ''Urla ve Yatağan'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor''

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Bakan Yumaklı'dan önemli açıklama: Urla ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altında!

Muğla Ula ve Yatağan'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı, ''Urla ve Yatağan'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor''

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı'dan önemli açıklama: Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altında!

Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Son olarak; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Urla ve Yatağan'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı'dan önemli açıklama: Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altında!

Yumaklı, Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı'dan önemli açıklama: Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altında!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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