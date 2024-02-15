Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…

2024 yılı itibarıyla özel sektör, çalışan işçileriyle zam konusunda anlaşmaya çalışıyor. Özellikle de ağır işçi sınıfında bulunan emektar kesimi daha iyi bir zam bekleyişi içine giriyor. Erciyas Çelik ise, işçilerin sesine kulak verdi ve iş sözleşmesini onayladı.

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Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…

Erciyas Holding, dünya çapında elliden fazla ülkede, 30 yılı aşkın süredir endüstri, enerji, bisiklet ve hizmetler olmak üzere dört ana sektörde faaliyet gösteren bir yatırım grubudur.

Erciyas Holding’in temelleri, 1989 yılında Ahmet Kamil Erciyas tarafından yenilikçi ve cesur bir vizyonla kurulan Erciyas Çelik Boru fabrikasına dayanmaktadır.

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ERCİYAS ÇELİK’TEN KAP BİLDİRİMİ

İşçi sözleşmesine ilişkin şirketin açıklaması gece geç saatlerde geldi. Birçok alanda faaliyet gösteren şirket, yeni yılda enflasyon ve asgari ücretteki artışı göz önünde bulundurarak anlaşmayı kabul etti.

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Görüşmeler Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yapıldı. Görüşmeler neticeye bağlandı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşıldı. KAP açıklaması şu şekilde geldi;

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ANLAŞMA SONRASI GREV KALKTI

“Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından uygulama tarihi 31 Ocak 2024 olmak üzere grev kararı alındığı 17.01.2024 tarihli KAP açıklamamızda;

Grev kararının, D-100 Karayolu Üzeri Kirazlı Köyü Mevkii Merkez/DÜZCE ve Mersin Tarsus Organize San. Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. Akdeniz/MERSİN adreslerinde bulunan fabrikalarımızda uygulanmaya başlandığı ise 31.01.2024 tarihli KAP açıklamamızda kamuoyuna bildirilmişti.

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Şirketimiz ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 14/02/2024 tarihinde uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Uzlaşma neticesinde D-100 Karayolu Üzeri Kirazlı Köyü Mevkii Merkez/DÜZCE ve Mersin Tarsus Organize San. Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. Akdeniz/MERSİN adreslerinde bulunan fabrikalarımızda uygulanan grev kararı kaldırılmıştır. Fabrikalarımızda imalat/üretim faaliyetleri devam edecektir.”

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