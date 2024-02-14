Mehmet Şimşek bizzat uyardı: Kripto parası olanlar, borsa oynayanlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlattıklarını belirterek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların temkinli olmasını istedi. Sermaye Piyasaları, Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ve Finansal Okuryazarlık Portalı gibi projeleri hayata geçiriyoruz.

Yatırımcılar için finansal okuryazarlığın önemi, Şimşek tarafından değerlendirildi.

Şimşek, finans teknolojisindeki hızlı gelişmelerin ve yeni finansal enstrümanlar ve ponzi sistemi gibi konuların finansal bilginin önemini artırdığına dikkat çekti. Dünya çapında çok sayıda ülke, finansal okuryazarlığı artırmak için kampanyalar yürütüyor.

"Doğru Yatırım Kararı Almak Önemli"

Şimşek, ülkelerin kalkınma stratejisi açısından yurt içi tasarruf oranlarının artırılması ve tasarrufların finansal piyasalar aracılığıyla reel sektör firmalarına doğrudan aktarılmasının önemli bir unsur olduğunu dikkate çekerek, "Ülke çapında finansal eğitim ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasıyla bir yandan bireysel yatırımcıların sağlıklı yatırım kararları vererek finansal piyasalara aktif katılımı sağlanabilecek, diğer yandan farkındalığı yüksek bireyler va Daha fazla finansal okuryazarlık, daha iyi yatırım kararları almanızı ve daha az finansal sahtekarlığa yol açmanızı sağlar.

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Şimşek, Türkiye'nin de finansal okuryazarlığı artırmak zorunda olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel şirketler, finansal okuryazarlık alanında projeler yapsa da faaliyetleri dağınık. Ülkemizde mesleki ve teknik liselerde finansal okuryazarlık seçmeli bir ders olarak okutulmaktadır. Ek olarak, bazı lisans ve ön lisans programlarında finansal okuryazarlık dersi sınırlıdır. İlköğretimde finansal okuryazarlık konusunda yeterince eğitmen yok."

Savunmasız Kalan Yatırımcı Kaybetti

Şimşek, özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların foreks, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kar beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı son yıllarda, hane halkı ve şirketler arasında tasarruf yapma farkındalığının artacağını belirtti. Yatırımcılar, tüyo ve duyum adı altında aldatıcı ve yanlış bilgilendirmelere maruz kaldıkları için zarar gördüler. "Düşük finansal okuryazarlık seviyesindeki bireylerin risk yönetimi yapmakta zorlandıkları, yatırım ürünlerine ilişkin sınırlı bilgiye sahip oldukları, yatırım ürünlerinin özelliklerini ve risk seviyelerini ölçemedikleri ve şirket finansallarını okuyamadıkları biliniyor" dedi.

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Şimşek, finansal okuryazarlık konusunda atacakları adımları işaret etti:

Yatırımcı davranışını profesyonel seviyeye taşıyacak, sermaye piyasalarına katılımı artıracak ve sürü psikolojisiyle yatırım davranışını engelleyecek adımlar ve yeni projeler atacağız. Sermaye piyasalarında, finansal okuryazarlığı olmayan yatırımcılar zarar görebilir, bu nedenle bu yatırımcıların temkinli olması önemlidir. Bu çerçevede, sermaye piyasalarında finansal bilgi edinmenin yeni bir dönemini başlatıyoruz. Sermaye Piyasaları, Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Finans Akademisi ve Finansal Okuryazarlık Portalı gibi projeler yürütüyoruz. Bu projeler, yatırımcılara uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş bir portföy anlayışı içinde hareket etmenin akıllıca olduğunu gösterecek ve en önemlisi, piyasa etkinliğini artırarak daha da istikrarlı bir sermaye piyasası seviyesine ulaşmamıza yardımcı olacak."

Sermaye Piyasası Kurulunun ülke çapında finansal eğitim çalışmalarında koordinatör olarak görevlendirildiğini belirten Şimşek, "Ülkemizde finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik önemli projeleri uygulamaya alacağız" dedi. Finansal Okuryazarlık Portalı, bankacılık, bütçe, kredi ve yatırım gibi temel konularda toplumun her kesimine hitap edecek içeriklere sahip olacak ve kurumumuz tarafından geliştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi açılmasına ilişkin işbirliği protokolünün imza aşamasına geldiğini belirten Şimşek, şunları söyledi:

Bu lise, sermaye piyasası ve finans alanında dört yıllık eğitim verecek, özel program ve proje uygulamalarıyla desteklenen finans sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Finansal piyasalarda çalışmak isteyenlere ve halihazırda sektörde çalışanlara eğitim vermek amacıyla Finans Akademisi kurulması için çalışmalar devam ediyor. 800 bine yakın ev hanımı ve girişimci kadına finansal okuryazarlık eğitimi vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kurulumuz arasında bir işbirliği protokolü var. "