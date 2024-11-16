Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki...

2018'de boks kariyerine başlayan Jake Paul, bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçında iki boksöre 80 milyon dolar verilecek. Ağustos ayında Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım" dedi, ancak haberlerde ödülün iki boksöre eşit olarak dağıtılacağı söylendi. Başka hiçbir şey benim için önemli değil." ifadelerini kullandı.