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Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki...

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Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki...
Dünyanın heyecanla beklediği Mike Tyson ve Jake Paul boks maçının sona ermesi bekleniyordu. Dünyanın en iyi ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, tanınmış YouTuber Jake Paul ile bir gösteri maçında mücadele etti. 8 raunt süren mücadelede hakemler oy birliğiyle kazananı belirledi. İki boksör de müsabakaya 40'ar milyon dolar ödeyecek.
Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki... 1 16

Tyson-Paul maçı, iki dakika üzerinden sekiz raunt sürdü.

Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki... 2 26

Üç hakemin de ortak kararıyla Jake Paul mücadeleyi kazandı.

Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki... 3 36

Paul, maç öncesi bahislerde de öne çıkıyordu.

Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki... 4 46

58 yaşındaki Tyson, 2005 yılından bu yana profesyonel boks maçlarına çıkmadı.

Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki... 5 56

2018'de boks kariyerine başlayan Jake Paul, bugüne kadar 11 maça çıkmıştı.Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçında iki boksöre 80 milyon dolar verilecek. Ağustos ayında Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım" dedi, ancak haberlerde ödülün iki boksöre eşit olarak dağıtılacağı söylendi. Başka hiçbir şey benim için önemli değil." ifadelerini kullandı.

Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki... 6 66
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