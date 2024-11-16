Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki...
Mike Tyson - Paul dövüşü bitti kaos başladı! Paul öyle bir açıklama yaptı ki...
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Dünyanın heyecanla beklediği Mike Tyson ve Jake Paul boks maçının sona ermesi bekleniyordu. Dünyanın en iyi ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, tanınmış YouTuber Jake Paul ile bir gösteri maçında mücadele etti. 8 raunt süren mücadelede hakemler oy birliğiyle kazananı belirledi. İki boksör de müsabakaya 40'ar milyon dolar ödeyecek.