AK Parti'ye geçeceği iddialarına, Ahmet Aras bakın ne cevap verdi?

CHP’den istifa etmesinin ardından AK Parti’ye katılacağı iddia edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras iddialara yanıt verdi. Aras, CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirterek istifasıyla ilgili "Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim" dedi. Aras ayrıca başka bir partiye geçmeyeceğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partisinden ayrılmasının ardından hakkında çıkan " AK Parti'ye katılacak" yönündeki iddialara yanıt verdi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Aras, iddiaları yalanlayarak görevini bağımsız sürdüreceğini bildirdi.

"CHP'DEN İSTİFA ETMEKTE GEÇ BİLE KALDIMA"

Gazeteci Fatih Altaylı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı. Altaylı'nın paylaştığı bilgilere göre Aras, partisinden ayrılma kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"CHP'de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim."

"HİÇBİR YERE GEÇMEYECEĞİM"

İstifanın ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Aras, başka bir siyasi partiye katılmayacağını belirtti. Altaylı, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:"'AK Parti'ye geçeceğin dedikoduları var. Aslı astarı var mı?' diye sordum. 'Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım' dedi."

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