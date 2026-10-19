Erdoğan'dan Beştepe'de dikkat çeken açıklamalar: Muhtarlara saygı duymayı öğrendiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Muhtarlar Buluşmasında önemli açıklamalarda bulunarak, bölgesel krizler, terör örgütleri ve muhtarların özlük haklarına ilişkin net mesajlar verdi.

Rabbim ömür verdikçe muhtarlarla yoldaşlık etmeye devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Aşkınan koşan yorulmaz diyerek tüm Türkiye için, 86 milyonun her bir ferdi için, yönünü ülkemize çevirmiş tüm mazlumlar ve masumlar için aşkla koşacağız, aşkla çalışacağız." ifadelerini kullandı. Konuşmasında bir şiir de okuyan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ezelden âşığız biz bu millete,

Haktan gelir, Hakka gider bu sevda.

Maya olur Devlet-i Ebet-müddete,

Her can, her gönülde tutar bir sevda.

Irmak olur deryasına ulaşır,

Destan olur gönüllere kazınır,

Rüzgâr olur yedi iklimi kuşatır,

Eser burcu burcu tüter bu sevda.

Alparslan'ın, Eyyubi'nin davası,

Söğüt'te Osman Bey'in rüyası,

Erenlerin, dervişlerin duası,

Her dem kalbimizde atar bu sevda.

Manası kelama, lisana sığmaz,

Öyle bir menzil ki sözde varılmaz."

"MUHTAR BİLE OLAMAZ DİYEREK GÜYA BİZİ AŞAĞILADIKLARINI ZANNEDENLER"

İçişleri Bakanlığının vesilesiyle gerçekleşen buluşmada geçmişteki siyasi anlayışları eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Sizlerle aramızdaki sarsılmaz bağı anlayamayanlar, bizim her icraatımıza yaptıkları gibi muhtarlar buluşmamıza da kara çalmışlardır. Öyle küçümseyici ifadeler kullandılar ki içlerinde yıllardır biriktirdikleri milli irade hazımsızlığını tüm çirkinliğiyle bir anda ortaya boca ettiler. 'Muhtar bile olamaz' diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler, benim muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığından başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler, aslında sizi de buralara layık göremediler."

Rahatsızlıkların sebebinin muhtarların kendi evlerine gelir gibi Külliye'ye gelmesi olduğunu belirten Erdoğan, "Rahatsızlıklarının sebebi, tıpkı 90 sene önce Ankara'ya alınmayan Aşık Veysel gibi muhtarlarımızın onlara göre yeterince elit olmamasıydı. Yıllar geçse de birilerinin Anadolu insanına tepeden bakma alışkanlıkları değişmedi." dedi.

"SİYASETTE BİR MUHTAR AÇILIMI YAŞANDI"

Vatandaşın doğrudan oyuyla seçilen muhtarları demokrasi piramidinin tabanı olarak tarif ettiğini anlatan Erdoğan, devletin zirvesinin kapıları açıldıkça bu atmosferin tüm Türkiye sathına yayıldığını söyledi. Bu durumun Türk siyasetinde dönüştürücü bir etkisi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Tabiri caizse siyasette bir muhtar açılımı yaşandı. Daha önce muhtar deyince hafife alanlar, kimi zaman mecburiyetten kimi zaman mahcubiyetten dolayı bizi taklit etmeye, takip etmeye başladılar. Ne kadar samimi olduklarını elbette ölçemeyiz. Ama yine de düne kadar muhtar görünce yollarını değiştirenlerin, şimdilik seçim dönemleriyle sınırlı olsa bile muhtarlar buluşması düzenlemesini Türkiye'de milli iradenin güç kazanması, muhalefetin toplumla barışması noktasında kıymetli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, taklidin her zaman aslını büyüteceğini de sözlerine ekledi.

"2002'DE 97 LİRA OLAN ÖDEMEYİ 28 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca demokrasinin yerelde başladığına inandığını belirten Erdoğan, muhtarların özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinde atılan adımları tek tek sıraladı. Yayımlanan genelgeyle büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmasını sağladıklarını hatırlatan Erdoğan, valiliklerde bir vali yardımcısını, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısını, diğer yerel yönetimlerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarla ilgilenmek üzere görevlendirdiklerini anlattı.

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Muhtarların taleplerini elektronik ortamda iletebilmeleri için Muhtar Bilgi Sistemini (MUBİS) hayata geçirdiklerini ve 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ederek 2016'dan itibaren kutlamaya başladıklarını belirten Erdoğan, "Maaş ve ödemeler konusu ise üzerinde titizlikle durduğumuz iki önemli başlıktı. 2002'de muhtarlarımıza yapılan ödeme yalnızca, unutmayın, 97 liraydı. 2026 yılı itibarıyla bu rakamı tam 28 binin üzerine çıkardık. Muhtarlarımızın SGK primlerini ise 2017'den bu yana devlet olarak biz karşılıyoruz." dedi.

Enerji giderlerini ticarethane tarifesinden mesken statüsüne alarak azalttıklarını, muhtarların Vilayetler Hizmet Birliği tesislerinden bakanlık mensupları tarifesiyle yararlanmalarını sağladıklarını ve 2022'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunu kamu yararına çalışan dernekler arasına aldıklarını belirten Erdoğan, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş imkanı getirdiklerini de hatırlattı.

Yeni hizmet binalarının inşasına hız verdiklerini anlatan Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "30 büyükşehrimizde yöreye özgü 100 hizmet binasının yapımını 2023 yılında tamamladık. 2024 ve 2025'te ise İl Özel İdaresi kapsamında bulunan 51 lokasyonda 130 muhtar hizmet binasının yapım ve onarımını gerçekleştirdik. Muhtarlarımıza yönelik ilk sosyal dinlenme tesisi projesi olan Ankara Muhtar Evi'ni 4 yıl önceki Muhtarlar Günü'nde hizmete açtık. Bu projenin devamı niteliğindeki İstanbul Çapa Muhtar Evi'ni de tamamlayarak fiilen sizlerin istifadesine sunduk." diye konuştu. Erdoğan ayrıca kadın muhtarların görev yaptığı binalara güvenlik kamerası sağlandığını ve Mekânsal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi ile afet yönetim sistemlerinde muhtarların kullanımına yönelik düzenlemeler yapıldığını aktardı.

"BÖLGEMİZDE ŞİDDETİ GİDEREK ARTAN BİR KRİZ FIRTINASI YAŞANIYOR"

Dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, etrafın bir ateş çemberi olduğunu belirterek, "Sizler de görüyorsunuz; bölgemizde şiddeti giderek artan bir kriz fırtınası yaşanıyor. Hemen kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı birkaç ay sonra 5. yılını dolduracak. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları imzalanan anlaşmalara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Komşumuz İran'daki gerilim tam olarak bitmeden bu sefer Yemen'de yeni bir çatışmanın fitili yakıldı." dedi.

Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının tansiyonu tırmandırdığına dikkat çeken Erdoğan, "Riyad'daki havalimanına düzenledikleri saldırıda aralarında umrecilerin de olduğu çok sayıda Müslüman kardeşimiz vefat etti. Yüzlerce kardeşimiz yaralandı. Lübnan'a bakıyoruz, maalesef orada da durum hiç iç açıcı değil. Suriye'den güzel haberler geliyor lakin siyonist İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK MİLLETLERİN İMTİHANI DA BÜYÜK OLUR"

Böyle bir kaos ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gece gündüz çalıştıklarını ve ülkeyi çatışmalardan uzak tuttuklarını anlatan Erdoğan, tahriklere kapılmadan, akıllı ve sağduyulu bir şekilde süreci yönettiklerini söyledi.

Büyük milletlerin imtihanının da büyük olacağını belirten Erdoğan, "Bugün de büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz. Bu mücadelede bölgemizi lime lime etmek isteyenlerin tekerine çomak soktukça bizi asla boş bırakmayacaklar. Tıpkı kahraman ecdadımız gibi zalimlerin değil, hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında cesaretle durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler." dedi.

Türkiye'yi hedef alan unsurları tek tek sayan Erdoğan, "Kimi zaman FETÖ gibi suret-i haktan görünen içerideki ajanlarıyla, kimi zaman dışarıdaki lobileriyle, kimi zaman ekonomik tetikçileriyle, kimi zaman da uluslararası basındaki maşalarıyla, kimi zaman da sosyal medyadaki aparatlarıyla bizim üzerimize gelecekler. Dikkatimizi dağıtmaya çalışacaklar. Yolumuzdan alıkoymaya çalışacaklar. Pençelerimizi sökmeye, iddialarımızdan vazgeçirmeye çalışacaklar. Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz." diye konuştu.

Dünyayı sömürerek ve bölgeyi kan deryasına çevirerek refah düzeni kurmak isteyenlere boyun eğmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Karanlık ve kirli oyunlara, bütün bunlara karşı çok ama çok dikkatli olacağız. Müslümanları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı uyanık olacağız. Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

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