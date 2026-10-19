En düşük emekli aylığı alanlar bu haber size: Yeni düzenleme yolda!

TEKLİFİN YASALAŞMASI HALİNDE...

İbrahim Arslan tarafından 16 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinde değişiklik yapılması isteniyor. Mevcut düzenlemede ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı için 23 bin 552 TL’lik alt sınır bulunurken, teklifle bu sabit tutarın kaldırılması ve en düşük emekli aylığının yürürlükteki net asgari ücrete endekslenmesi amaçlanıyor.