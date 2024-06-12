2024 Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110349

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110349 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü , Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 511,62595

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 11.881

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110349

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya-Metalurji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 511,62595

Başarı Sıralaması: 11.881

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,81636

Başarı Sıralaması: 19.614

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 411,22322

Başarı Sıralaması : 34.558

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 469,19954

Başarı Sıralaması: 38.3

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.