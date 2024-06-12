2024 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110110164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110110164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü , İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 130+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

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Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 421,41921

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 134

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 86.151

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110164

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,41921

Başarı Sıralaması: 86.151

Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 134

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,17894

Başarı Sıralaması: 96.062

Kontenjan 2022: 130+4

Yerleşen 2022: 134

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 340,19986

Başarı Sıralaması : 103.582

Kontenjan 2021 : 130+4

Yerleşen 2021 : 134

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,46986

Başarı Sıralaması: 85.9

Kontenjan 2020 : 130+4

Yerleşen 2020 : 134

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.