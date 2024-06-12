2024 Yeditepe Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206112128

Yeditepe Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yeditepe Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206112128

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü tercih kod numarası 206112128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık    Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık    Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Taban Puanı: 400,39826

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 14

Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Başarı Sıralaması: 110.15

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206112128   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,39826

Başarı Sıralaması: 110.15

Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,63441

Başarı Sıralaması:  107.622

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,96438

Başarı Sıralaması :  107.53

Kontenjan 2021 :  15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,33448

Başarı Sıralaması:  107

Kontenjan 2020 :  15+0

Yerleşen 2020 : 15

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Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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