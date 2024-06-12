2024 Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190385

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206190385 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 206,27939
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.111.598
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206190385
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 206,27939
Başarı Sıralaması: 1.111.598
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 25
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,31020
Başarı Sıralaması: 329.051
Kontenjan 2022: 25+0
Yerleşen 2022: 25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 241,58425
Başarı Sıralaması : 324.05
Kontenjan 2021 : 25+0
Yerleşen 2021 : 25
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,14366
Başarı Sıralaması: 429
Kontenjan 2020 : 25+0
Yerleşen 2020 : 25
Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.