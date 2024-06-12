2024 Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206111809

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206111809 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

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Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 392,66075

Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 120.027

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111809

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 392,66075

Başarı Sıralaması: 120.027

Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,99007

Başarı Sıralaması: 126.427

Kontenjan 2022: 13+0

Yerleşen 2022: 13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,04757

Başarı Sıralaması : 115.049

Kontenjan 2021 : 13+0

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,57356

Başarı Sıralaması: 120

Kontenjan 2020 : 13+0

Yerleşen 2020 : 13

Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.