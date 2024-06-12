2024 Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206111545

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206111545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 427,98467
Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4
Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 79.268
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206111545
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,98467
Başarı Sıralaması: 79.268
Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 426,32269
Başarı Sıralaması: 78.417
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: 5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 358,85711
Başarı Sıralaması : 82.06
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 419,52614
Başarı Sıralaması: 81.2
Kontenjan 2020 : 3+0
Yerleşen 2020 : 3
Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.