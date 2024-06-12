2024 Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206111272

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206111272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 464,47293
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45.357
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206111272
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 464,47293
Başarı Sıralaması: 45.357
Kontenjan 2023 – 2024 : 65+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 65
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 465,32708
Başarı Sıralaması: 43.599
Kontenjan 2022: 71+0
Yerleşen 2022: 71
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 377,81978
Başarı Sıralaması : 63.022
Kontenjan 2021 : 71+0
Yerleşen 2021 : 71
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 428,31428
Başarı Sıralaması: 73.5
Kontenjan 2020 : 71+0
Yerleşen 2020 : 71
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.