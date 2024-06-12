2024 Yaşar Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206090387

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206090387

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi   Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi   Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü tercih kod numarası 206090387 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü , Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü Taban Puanı: 314,76655

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 276.865

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206090387   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 314,76655

Başarı Sıralaması: 276.865

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,65761

Başarı Sıralaması:  369.427

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  15+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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