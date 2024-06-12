2024 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510709

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300510709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 330,21942
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 17
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 233.525
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300510709
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 330,21942
Başarı Sıralaması: 233.525
Kontenjan 2023 – 2024 : 17+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 17
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,15665
Başarı Sıralaması: 230.904
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: 15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 276,37398
Başarı Sıralaması : 213.861
Kontenjan 2021 : 17+0
Yerleşen 2021 : 17
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,30855
Başarı Sıralaması: 217
Kontenjan 2020 : 16+0
Yerleşen 2020 : 16
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.