10 Temmuz hava durumu nasıl? Sarı kodlu iller hangileri?

Sıcak hava dalgasının ardından yurdun belirli kesimlerinde yağış yaşanıyor. Son birkaç gündür başlayan sağanak yağış, hayat şartlarını zorlaştırıyor. Yarından itibaren ise yeniden sarı kod uyarısı yapıldı.

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10 Temmuz hava durumu nasıl? Sarı kodlu iller hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz Çarşamba günü bazı kesimlerde kötü hava koşullarını olacağı aktarıldı. Özellikle de Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar bekleniyor.

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MGM’DEN BATI KARADENİZ İÇİN UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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SARI KODLU İLLER

MGM tarafından yapılan açıklamada 16 şehir sarı kod içinde yer alıyor. Bu kentler şu şekilde açıklandı; Artin, Çorun, Giresun, Kastamonu Sinop, Tokat, Bayburt, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kars, Ordu, Sivas, Yozgat, Bartın ve Karabük.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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