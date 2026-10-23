Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamanın nedeni belli oldu: Grizu patlaması nedir?

Zonguldak'ta bir maden ocağında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın neden olduğuna dair: Metan, etan, propan, bütan ile hidrojen, karbonmonoksit gibi bütün yanıcı gazların bir arada sıkışık olması sebebiyle grizu patlaması meydana geldiği açıklandı...

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada 3 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

8 İŞÇİ ETKİLENDİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı.” dedi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Metan, etan, propan, bütan ile hidrojen, karbonmonoksit gibi bütün yanıcı gazları bünyesinde bulunduran havanın patlayıcı özelliği bulunuyor.

Bunların en önemlisi hidrokarbonlar ve özellikle metan olup, metan ile havanın karışımı madencilikte “ grizu ” olarak isimlendirilir.

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