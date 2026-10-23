Zonguldak'ta maden ocağında büyük patlama meydana geldi! 3 ölü, 5 yaralı var...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta bir maden ocağında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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