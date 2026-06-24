Türkiye Rusya' daki 'Can Dalton'un peşinde: Bakan Gürlek'ten açıklama geldi

Bakan Gürlek: Suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Hukuk Forumu"na katılmak üzere bulunduğu St. Petersburg'da, Türkiye'nin Rusya ile adli işbirliğini güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadeleye ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduklarını bildirdi.

'CAN DALTON'UN İADESİ TALEP EDİLDİ

Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak işbirliği protokolünü imzaladıklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik. Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik. Adalet Bakanlığı olarak dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

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Uluslararası Hukuk Forumu’na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg’da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk."

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