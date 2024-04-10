Tanju Özcan'da tartışmalara dahil oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır göndermelerde bulundu! ''Otur oturduğun yerde''

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında başlayan "makosen" tartışmasına Kemal Kılıçdaroğlu muhalifi CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı.

ÖZCAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK AĞIR GÖNDERME! "OTUR OTORDUĞUN YERDE"

Özcan da Kılıçdaroğlu'nu X hesabından yaptığı açıklamayla hedef aldı ve şunları yazdı:

“Birileri oturduğu emekli koltuğundan “Yeni yönetimi” tebrik edeceğine, makosen giymekten bahsediyor. Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy otur oturduğun yerde…” Anadolunun Emeklisi”

Birileri oturduğu emekli koltuğundan “Yeni yönetimi” tebrik edeceğine, makosen giymekten bahsediyor. Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy otur oturduğun yerde…”Anadolunun Emeklisi’ — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) April 10, 2024

NE OLMUŞTU?

Uğur Dündar, 31 Mart seçimlerinden sonra kaleme aldığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu, "Son yerel seçim sonuçları gösterdi ki; Kılıçdaroğlu, kendisi yerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birini aday gösterseymiş, o seçim kolayca kazanılacakmış!.." sözleriyle hedef almıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu ise dün uzunca bir yazı yazarak Dündar'ı eleştirmişti. Eski CHP Genel Başkanı'nın paylaşımında, "Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm." ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar da buna cevaben tekrar bir yazı kaleme alarak, "Bakın Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ile diğer başarılı başkanlar zafer kazanıp tarih yazdılar. Siz ise "Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiren makosenli genel başkan" olarak tarih oldunuz!.." demişti.