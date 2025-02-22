Son dakika: İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
Son dakika: İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
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İSon dakika haberi: İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Son dakika: İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
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