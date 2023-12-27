Son Dakika! Başkan Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini Beştepe'ye çağırdı! 2024 asgari ücret bugün açıklanır mı?

2024 Yılı asgari ücret rakamını tespit etmek için 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının geçtiğimiz günlerde ikinci toplantısı yapılmış toplantıdan bir rakam çıkmamıştı.

BAŞKAN ERDOĞANDAN SÜRPRİZ TOPLANTI

Üçüncü toplantının bu gün yapılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafları bu gün saat 16:30 Külleye'de toplantıya çağırdı

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafları bu gün toplantı için Külliyeye çağırması 2024 asgari ücret rakamının bu gün netleşeceği yönünde beklentileri artırdı.

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